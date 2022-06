Doktora bebeğin down sendromlu olduğunu söylemediği suçlaması

MANİSA'da bebekleri down sendromlu olarak dünyaya gelen Derya (24) ve Sıddık Toprak (33) çifti, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ö.A.'nın bu durumu kendilerinden sakladığını ileri sürerek, hakkında suç duyurusunda bulundu. Sıddık Toprak, "Bebeğimizin durumunu bize söylemedi. Bizim canımız yandı, başka kimsenin canı yanmasın" dedi. Doktor Ö.A. ise yargı süreci devam ettiği gerekçesiyle açıklama yapmadı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Derya ve Sıddık Toprak çiftinin çocuk hasreti evliliklerinin 5'inci yılında sona erdi. Çift, 14 Eylül'de bir çocuklarının olacağını öğrendi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Ö.A.'nın özel kliniğine giden Derya Toprak, tarama testi için Manisa Şehir Hastanesi'ne gitti. Burada doktor M.Y. bebeğin down sendromu riski taşıdığını belirtip, perinatolojiye sevk etti. Çift, doktorları Ö.A.'ya bu durumu anlattı ancak iddiaya göre Ö.A., böyle bir durum olmadığını, doğuma kadar da çocuğun sağlıklı olduğunu söyledi. Derya Toprak, 24 Mayıs'ta özel bir hastanede Ö.A.'nın girdiği operasyonla doğum yaptı. Doğumdan 1 gün sonra doğum yaptığı hastanedeki doktor ise çifte 'Esin' adını verdikleri çocuklarının down sendromlu olduğunu söyledi. Büyük bir şok yaşayan çift, doktorları Ö.A.'yı arayıp, çocuğun özel bir durumu olduğunu söyledi. Çift, Ö.A.'nın '5 yıldır evlat hasreti çekiyordunuz, söyleseydim aldıracak mıydınız?' sözleriyle tepki gösterdiğini ileri sürdü. Doğumdan 5 gün sonra İzmir Ege Üniversitesi'nde yapılan iki genetik testinde de bebek down sendromlu çıktı. Baba Sıddık Toprak, olayın ardından Manisa Adliyesi'ne gidip, Ö.A. hakkında suç duyurusunda bulundu.