Doktor, mühendis ve işçiler toplandı, depremzedelere ısı ve ışık kaynağı yaptı Konya'da doktor, mühendis ve çalışan işçilerden oluşan arkadaş grubu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere, 2 gün içerisinde konserve kutularına 12 saat yanma...

Doktor, mühendis ve işçiler toplandı, depremzedelere ısı ve ışık kaynağı yaptı

KONYA - Konya'da doktor, mühendis ve çalışan işçilerden oluşan arkadaş grubu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgeye gönderilmek üzere, 2 gün içerisinde konserve kutularına 12 saat yanma özelliği olan kamp ocağı olarak bilinen siper mumu üretti.

Konya'da görev yapan doktor, mühendis, üniversite öğrencileri ve işçi çalışanlarından oluşan arkadaş grubu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler nedeniyle bölgedeki depremzedelerin faydasına bir çalışma yapmak için fikir alışverişinde bulundu. Yapılan istişare sonrası Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Şefik Atabekoğlu, oğluna kampta kullanması için yaptığı kamp ocağı olarak bilinen siper mumu yapabileceklerini önerdi. Yapılan deneme üzerine sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde bir araya gelen 30 kişilik grup, depremzedeler için üretime başladı. Yapılan çalışmayla mum hammaddesi olan parafin yakılan ocakta eritilerek konserve kutularının içerisine yerleştirilen karton parçalarının üzerine dolduruldu. Donmaya bırakılan kamp mumları daha sonra deprem bölgesindeki vatandaşlar için hazır ısı ve ışık kaynağı haline getiriliyor.

"Hiç olmazsa ellerini daha rahat ısıtsınlar"

Deprem bölgesinde su, ısı ve ışığa ihtiyaç olduğunu anlatan Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Şefik Atabekoğlu, "Şu anda orada sahra şartları var. Suya, ısıya, ışığa ulaşmak çok zor. Hangisine yardımcı olabiliriz diye düşündüğümüzde işte bizim çocuklarımız, arkadaşlarımızla kampçılık yapanlardan bildiğimiz, daha önce onlara yaptığımız 'siper mumu' diye bilinen bir tür uzun süre yanan kamp ocağı, orada da ihtiyaç olacağını düşündük. Özellikle oradaki doktor arkadaşlarımızdan mum dahi olsa gönderin deyince bari bunu yapalım, hiç olmazsa ellerini daha rahat ısıtsınlar. Ufak su ısıtma işlerinde veya ışığından faydalanabilirler. Açık havada kullanılabilecek ısı ve ışık kaynağı yapalım diye düşündük. Bu konu üzerine arkadaşlarımızla organize olduk, bu işe başladık" dedi.

Birçok meslek grubu arkadaşı ile bu çalışma için organize olduklarını anlatan Doktor Şefik Atabekoğlu, "2. Dünya Savaşı'nda Rus askerleri de kullanmış, çantalarında donmamak üzere bulunması zorunlu olan malzemelerden biri olduğunu öğrendik. Ukrayna Savaşı'nda da şu anda Ukrayna'da sipere giden veya evinde elektrik, su, doğal gazı olmayan insanlar için devletin öncülüğünde belli yerlerde yapılıp gönderildiğini yine internet haberleri olarak aldık. Ben kanser cerrahıyım, ortopedist arkadaşım, birkaç tane mühendis arkadaşımız, ziraat mühendisliğinde ve diğer mühendisliklerde okuyan öğrenci arkadaşlar ve bu iş yerinde çalışan işçi arkadaşlarımız gönüllü olarak geldiler. Yaklaşık 30 kişi olarak 2 - 3 gündür bunun hazırlıklarını yapıyorduk. Bu akşam inşallah tamamladık, elhamdülillah diyoruz. Yarın da oraya göndermeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"İnşallah Türkiye'de de insanlara yardımcı olur"

Siper mumunu nasıl yaptıklarını anlatan Dr. Atabekoğlu, "Konserve kutusunun içini kartonlarla dolduruyoruz. Burada el emeği lazım o alanda da arkadaşlarımız o bölümü hallediyor. Daha sonra parafin kullanıyoruz yanıcı madde olarak. Mumun yapılışında kullanılan parafin, konserve kutusunun içine kartonları yerleştirdikten sonra ısıtılarak eritilmiş parafin üzerine dökülüyor. Ufak bir fitil olsun diye bir karton parçası bırakıyoruz. Parafin donunca dökülmez, dağılmaz, etrafa yayılmaz, taşıması kolay bir ısı ve ışık kaynağı ortaya çıkmış oluyor. İnşallah Türkiye'de de insanlara yardımcı olur" diye konuştu.