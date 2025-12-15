Doktora 'Köpekleri öldürmek' suçundan verilen cezanın gerekçesi açıklandı

Ankara'da doktor Muhammet Mustafa Duman'a (28), sahiplendiği köpeklere cinsel istismarda bulunup, öldürdüğü suçlamasıyla yargılandığı davada verilen 9 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçesi açıklandı. Kararda sanığın, yavru köpekleri ensesinden tutarak taşıdığı ve tekmeleyerek içeri aldığına ilişkin görüntülerin, hayvanlara yuva verme amacı taşımadığını gösterdiği belirtildi.

Hastanede doktor Muhammet Mustafa Duman, farklı kişilerden sahiplendiği köpekleri öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanıp, Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açıldı. Duman, 17 Ekim'de görülen karar duruşmasında, 'köpekleri öldürme' suçundan 5 yıl 2 ay, 'hayvanlara cinsel istismar' suçundan ise 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 9 yıl 9 ay hapis cezası ile 20 bin 550 TL adli para cezasına çarptırıldı. Ayrıca sanık Duman 'müstehcenlik' suçundan 1 yıl 15 gün hapis ve 750 TL adli para cezası aldı ve bu cezalarda hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

'POŞETLER İÇİNDE KIL YUMAKLARI BULUNDU'

Kararın gerekçesi de açıklandı. Gerekçede, sanığın evinde yapılan aramada 7 peçete, 1 şişe, poşetler içinde kıl yumakları ve bahçede kemik parçası bulunduğu belirtildi. Sanığın telefonunda yapılan incelemede 'çöp kutusu' bölümünden kurtarılan iki videoda; 30 Mart 2025 tarihli görüntülerde sanığın alt iç çamaşırıyla göründüğü, kutu içinde 3 yavru köpeği gösterdiği, diğer videoda ise poşet içinde bir yavru köpek ve yanında kanlar içinde hareketsiz yatan başka bir yavru köpeğin görüldüğü, sanığın videolarda '5 günlük' diye konuştuğu belirtildi. Ayrıca 25 Mart 2025 tarihli bir duvar fotoğrafında kan olduğu değerlendirilen kırmızı lekelerin görüldüğü, galeride çok sayıda kedi-köpek görseli ile sanığa ait cinsel organ fotoğrafı bulunduğu aktarıldı.

'ÇÖPE ATIP, KAPI KOLUNU SİLDİ'

Gerekçede, komşu villa kamera kayıtlarıyla telefon videolarının karşılaştırıldığı; 30 Mart'ta sanığın kutu içinde 5 yavru köpekle eve girdiği, bir süre sonra ağır çöp poşetleriyle çıkıp, bunları çöpe attığı, ardından kutuyu da çöpe bıraktığı ve kapı kolunu sildiğinin görüntülere yansıdığı belirtildi. Bu kayıtlara göre mahkeme, sanığın 5 yavru köpeği eve getirdiğini kabul etti. Aynı gün sanığın kutu ve malzemelerle eve giriş-çıkışları, çöp torbasını çöpe atması, muşamba ve kutuyu çöpe bırakması, sonrasında temizlik malzemesi olduğu değerlendirilen poşetle eve dönmesi gibi hareketlerin de kayıtlara geçtiği belirtildi. Hayvanların çok küçük olması nedeniyle sanığın 'Balkon camından kaçtılar' savunmasının hayatın olağan akışına uygun olmadığı vurgulandı. Sanığın köpekleri eve getirdikten yaklaşık 1 saat 20 dakika sonra çöp poşeti ve kutularla çıkıp temizlik yaptığı, bu şekilde öldürdüğü yavru köpeklerin cesetlerini çöp kutularına atarak, ortadan kaldırdığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

'BEBEKLİĞİMİZDE KESİLEN SAÇLAR' SAVUNMASI DOĞRU DEĞİL

Sanığın, kan lekelerini yok etmek için duvarı boyadığı da kaydedildi. Ayrıca sanığın kıl yumaklarına ilişkin 'Annem, bebekliğimizde kesilen saçlarımızı hatıra olarak saklamıştı' yönündeki savunmasının da doğru olmadığı, 5 Mayıs tarihli raporda yumak halindeki kıl örneklerinin insan kılı olmadığının anlaşıldığı belirtildi. Sanığın, yavru köpekleri ensesinden tutarak taşıması ve köpekleri tekmeleyerek içeri aldığına ilişkin görüntülerin, hayvanlara yuva verme amacı taşımadığını gösterdiğine dikkat çekildi. Kararda, sanığın, 'Ev veya evcil hayvanları kasten öldürme' ve 'Hayvanlara yönelik cinsel saldırı' suçlarının sabit olduğu sonucuna vararak cezalandırılmasına karar verildiğini belirtti.

Haber: Eda KOÇ/ANKARA,