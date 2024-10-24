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Doktor İsa Turgay Önal, Hastanede Hayatını Kaybetti

Doktor İsa Turgay Önal, Hastanede Hayatını Kaybetti
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fenalaşan aile hekimi İsa Turgay Önal, bağırsak rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Cenazesi, yakınları tarafından İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesine getirildi ve ardından Adapazarı'na defnedilmek üzere gönderildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde fenalaşan doktor İsa Turgay Önal, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

İlyasbey Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimi olarak görev yapan Önal, gece rahatsızlanması sonucu Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle ameliyata alınan Önal, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Önal'ın cenazesi, yakınları tarafından hastaneden alınarak İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesine getirildi.

Törende konuşan İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, kendileri için beklenmedik bir kayıp olduğunu söyledi.

Kadıoğlu, Önal'ın hastalarına ve kendilerine her zaman yardımcı olduğunu aktararak, "Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin" dedi.

Önal'ın cenazesi, alınan helalliğin ardından defnedilmek üzere Sakarya'nın Adapazarı ilçesine gönderildi.

Törene, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve Önal'ın meslektaşları katıldı.

Kaynak: AA / Esmer Geçal - Güncel

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