Doktor eşini öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' talebi

Başkentte, doktor eşi Zeynep Erdoğan'ı öldüren, 16 yaşındaki oğlunu da yaralayan sanık Mehmet Erdoğan'ın yargılandığı davada, savcı esas hakkında mütalaasını açıkladı.

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Erdoğan, maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, önceki celse alınan karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından tanık beyanına geçildi.

Tanık S.A, Zeynep Erdoğan ile arkadaşlık ilişkilerinin uzun yıllara dayandığını belirterek, aynı hastanede görev yaptıklarını söyledi.

Cinayetin işlendiği gün Zeynep'e anneler günün dolayısıyla mesaj attıktan iki saat sonra kendisine benzer içerikte karşılık verildiğini belirten S.A, "Öyle zannediyorum ki Zeynep'in telefonundan bana mesaj atan cinayeti işleyen kişiydi. Zeynep bana, sanık ile boşanmak istediğini, onunla aynı evde yaşamak istemediğini söylüyordu. Çünkü sanık ondan sürekli para istiyordu, Zeynep de birikimlerinden ona para veriyordu. Son görüşmemizde bana bunları anlatmıştı." dedi.

Tanık ve taraf avukatlarının beyanlarının ardından mahkeme başkanı, esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

Duruşma savcısı, sanık Mehmet Erdoğan'ın, "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", Zeynep Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunu "öldürmeye teşebbüsten" 13 yıldan 20 yıla, "hürriyetinde yoksun kılma" suçundan ise 4 yıldan 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etmesinin üzerine duruşmayı 21 Haziran'a erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Olay

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının iddianamesine göre, sanık Mehmet Erdoğan, eşi doktor Zeynep Erdoğan'ı 10 Mayıs 2021'de bıçaklayarak öldürdü.

Ardından başından yaraladığı Zeynep Erdoğan'ın 16 yaşındaki oğlunu da evi deposuna kilitledi.

Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan Mehmet Erdoğan tutuklandı.