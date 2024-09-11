Doktor Can Hürel, stresli iş hayatını uçak kullanarak atıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşamını sürdüren ve ilçedeki özel bir hastanede ortopedi uzmanı olarak görev yapan doktor Can Hürel, yoğun iş stresini uçak kullanarak atıyor.

Yoğun ve stresli bir iş hayatına sahip 57 yaşındaki Hürel, aldığı yaklaşık 6 aylık pilotluk eğitimlerinin ardından uçuş tutkusunu mesaiden arta kalan zamanlarda sürdürüyor.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda kendisine ait iki kişilik uçağın kokpitine geçen Hürel, gökyüzünde özgürlüğün keyfini yaşıyor.

AA muhabirinin de bir turuna eşlik ettiği doktor Hürel'in gökyüzündeki mutluluğu mimiklerine yansıyor. Hürel'in pilotluğun dışında, tekne kaptanlığı, dalgıçlık, müzisyenlik gibi birçok hobisi de bulunuyor.

Doktor Hürel, evinin maket uçakla dolu hobi odasına kurduğu uçak simülasyonunun başında vakit geçiriyor.

Uçma tutkusu çocuk yaşlarında başlamış

Uçağının başında AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Hürel, 33 yıldır doktorluk mesleğini ilk günkü heyecanıyla keyifle sürdürdüğünü söyledi.

Uçma tutkusunun çocukluk yaşlarından itibaren başladığını ifade eden Hürel, yaklaşık 9 yıldır aktif olarak uçak kullandığını kaydetti.

Arkadaşlarıyla Bodrum Havacılık Kulübünü kurduklarını belirten Hürel, burada amatör uçuculara yol göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.

"Bakan Uraloğlu'nun projesi biz sivil amatör havacıları çok heyecanlandırdı"

Amatör havacılığın çok korkulacak kadar, erişilemeyecek bir şey olmadığını herkese anlatmak istediklerine değinen Hürel, "İnsanlara havacılığı sevdirmek istiyoruz. Bu konuda Sayın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun bir projesi var. Biz sivil amatör havacıları çok heyecanlandırdı. Türkiye'nin değişik 20 yerinde amatör uçaklar için havacılık kampüsleri oluşturacaklar. İnşallah biz bir tanesini de Bodrum'a bekliyoruz." diye konuştu.

Hürel, şunları söyledi:

"Havada olmak inanılmaz bir özgürlük. İş yaşantısı çok stresli. Vakit bulabildiğimiz ölçüde havada arkadaşlarımız, dostlarımız, sevdiklerimizle havacılığı yaşıyoruz. Bu bir tutku. Bu şekilde hayatımıza anlam ve renk kazandırıyoruz. Pilot olduğumu duyan hastalarım da oldukça şaşırıyorlar. Hastanede odamda da zaten birçok uçak maketi var. Çok seviniyorlar. Belki de hekim ve pilot olduğum için güvenleri de artıyordur. Biraz daha güven verici olsa gerek diye düşünüyorum."

Uçmanın ulaşılamayacak bir şey olmadığını kaydeden Hürel, Türkiye'nin değişik yerlerinde uçuş okulları olduğunu anlattı.

Hürel, "Bodrum'a mutlaka bir amatör iniş pisti kazandırmak istiyoruz. Bu konuda Milas Kaymakamımızın da çok desteği var. Milas-Bodrum Havalimanı'nın yoğunluğundan kurtulmak istiyoruz. Bodrum Havacılık Kulübü Derneğini kurduk. Bu dönem için başkanlığını da üstlendim. Gökyüzü tutkunlarını da aramıza bekliyoruz." ifadesini kullandı.