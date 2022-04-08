DOKTOR, ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNDE UZMAN ÇAVUŞ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ -1 - Haberler

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DOKTOR, ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNDE UZMAN ÇAVUŞ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ -1

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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DENİZLİ'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde tartıştığı uzman çavuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

DENİZLİ (DHA) - DENİZLİ'de, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal, askerlik şubesi önünde tartıştığı uzman çavuş tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Acıpayam Askerlik Şubesi önünde meydana geldi. Konya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bir süre Denizli Acıpayam Devlet Hastanesi'ne atanan ve daha sonra buradan ayrılarak Denizli'de kendi muayenehanesini açan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Naim Ünsal ile ismi öğrenilemeyen uzman çavuş arasında tartışma çıktı. Bu sırada tabancasını çıkaran uzman çavuş, Naim Ünsal'a ateş etti. Dr. Ünsal, olay yerinde yaşamını yitirirken, polis ekipleri de uzman çavuşu suç aleti tabancayla yakalayıp, gözaltına aldı.

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)-

DOKTOR, ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNDE UZMAN ÇAVUŞ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ -1

DOKTOR, ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNDE UZMAN ÇAVUŞ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ -1

DOKTOR, ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNDE UZMAN ÇAVUŞ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ -1

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Araştırma Hastanesi, Denizli, Doğum, Çavuş, Güncel, Haberler

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