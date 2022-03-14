Doktor anne kız, hastaları iyileştirmek için omuz omuza mücadele veriyor

BOLU (AA) - Bolu'da aynı hastanede görev yapan Patoloji Uzmanı Dr. Ferda Aksel ile Kovid-19 servisi görevlisi kızı Dr. Doğa Aksel, hastaların sağlığına kavuşması için birlikte fedakarca mücadele ediyor.

Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Patoloji bölümünde görevli uzman doktor Ferda Aksel, AA muhabirine, kızıyla aynı hastanede görev yaptığı için son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık 30 yıllık hekim olduğunu, 6 aydır da kızıyla çalıştığını aktaran Aksel, "Kovid-19 sürecinde bütün hekimler Kovid-19 Servisi'ndeki yükü paylaştı. Kovid-19'la yaşamayı, mücadele etmeyi öğrendiğimiz gibi kızımla beraber o serviste çalıştık. Güzel ve gurur verici bir duygu." dedi.

"Mesleğimizle gurur duyuyoruz"

Aksel, Kovid-19 Servisi'nde çalışmanın zor olduğunu dile getirerek, "Hepimiz ciddi boyutlarda yıprandık. Hem kendimizi hem de ailemizi korumaya çalıştık. Gerçekten bütün sağlık çalışanları ve hekimler olarak çok zor dönemler geçirdik. Aile içi şartlarda da zorlandık." diye konuştu.

14 Mart Tıp Bayramı'nın güzel bir gün olduğunu anlatan Aksel, "Bizlerin güzel dileklerle kutlamak istediği bir gün. Mesleğimizin zorlukları, Kovid-19 nedeniyle yaşadığımız birtakım zorluklar nedeniyle 14 Mart'ları biraz buruk geçiriyoruz. Onun dışında mesleğimizle gurur duyuyoruz, böyle bir günümüz olduğu için de mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Ferda Aksel, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kendilerini üzdüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çok saygı duyulması, takdir edilmesi, minnet duyulması gereken bir meslek. Tüm sağlık çalışanları ve doktorlar işini yapmaya çalışıyor. Çalışma ortamının getirmiş olduğu zorluklar ve yüklerle hasta ile hekim, haliyle çatışabiliyor. Kalabalık açısından olabilir, acil servislerin yoğunluğu, iş yükünün fazlalığı, hastaların stresli ve onların da hasta psikolojisine sahip olmaları nedeniyle birtakım çatışmalar yaşanıyor haliyle. Bunların şiddet boyutuna varması hepimizi çok yaralıyor. Bir sürü hekim arkadaşımızı kaybettik. Hepimiz çok üzüldük, yıprandık bu süreçte. Bu, asla olmaması gereken bir şey. Yasal düzenlemelerle bu caydırıcılığın sağlanmış olması gerekiyor."

"Annemle aynı hastanede çalışmak çok güzel duygu"

Geçen yıl temmuzda mezun olup eylülde göreve başlayan Doğa Aksel de Kovid-19 Servisi'nde yoğun tempoda çalıştıklarını anlattı.

Annesiyle aynı hastanede çalışmanın güzel duygu olduğunu dile getiren Aksel, "Gurur verici bir duygu. Tanıdık birinin olması, yeni başlayan biri olduğum için daha çok mutluluk verici bir durum." dedi.

Doktor anne ve babası sayesinde bu mesleğe yöneldiğini aktaran Aksel, "Hep bu ortamda büyümüş olmam, bu ortamın tanıdık olması, herhalde beni doktorluğa çekti." diye konuştu.

Aksel, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin alınacak önlemlerle son bulmasını istedi.