Doktor adayı 7 öğrencinin 'IP' hilesi kurula takıldı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Tıp Fakültesi'nden 7 öğrencinin online yapılan sınavı, hileye başvurdukları için iptal edildi. Sınav sırasında bağlantısını koparan öğrencilerin bilgisayarına, başka İnternet Protokolü (IP) adresine sahip öğrencilerin bağlanarak soruları yanıtladığı tespit edildi.

Pandemi döneminde eğitim hayatına giren online eğitim ve online sınav, deprem sonrasında yeniden gündeme geldi. Depremzede üniversite öğrencilerine kolaylık sağlanması için üniversiteler, devam zorunluluğunu kaldırıp hibrit eğitime geçti. Bazı sınavlarsa çoğunlukla online gerçekleştiriliyor. AÜ de online sınav ve hibrit eğitim veren üniversitelerden. Ancak online sınava giren bazı öğrenciler sistemi aldatmanın yollarını arayıp açık bulmaya çalışıyor.

Prof. Dr. Sarıkçıoğlu, sınavda hileye ya da kopyaya başvurmadan başarılı olan öğrencilerin sayısının daha fazla olduğunu sözlerine ekledi. 7 öğrenci dışında bazı öğrencilerin de uygun kamera açılarını sağlayamaması, öğrencinin net şekilde görülmemesi nedeniyle sınavının geçersiz sayıldığı öğrenildi.