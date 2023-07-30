Üye Girişi
Haberler

Doksuri Tayfunu, Çin'in Güneydoğusunda Şiddetli Yağış ve Rüzgarlara Neden Oldu

Güncel Haberler

QUANZHOU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde karaya çıkarken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi.

Doksuri Tayfunu, Çin'in Güneydoğusunda Şiddetli Yağış ve Rüzgarlara Neden OlduÇin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde selde mahsur kalan insanları botla taşıyan sivil kurtarma ekibi, 29 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

QUANZHOU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde karaya çıkarken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi.

Doksuri Tayfunu, Çin'in Güneydoğusunda Şiddetli Yağış ve Rüzgarlara Neden OlduÇin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde hasar gören konut elektrik hatlarını onaran işçilerin havadan çekilmiş fotoğrafı, 29 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Doksuri Tayfunu, Çin'in Güneydoğusunda Şiddetli Yağış ve Rüzgarlara Neden OlduÇin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde ana yola düşen ağaç dallarını temizleyen sivil kurtarma ekibinin üyeleri, 29 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Doksuri Tayfunu, Çin'in Güneydoğusunda Şiddetli Yağış ve Rüzgarlara Neden OlduÇin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde bir konutun önüne düşen ağaç dallarını temizleyen itfaiye ekipleri, 29 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Doksuri Tayfunu, Çin'in Güneydoğusunda Şiddetli Yağış ve Rüzgarlara Neden OlduÇin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Quanzhou kentinde ana yola düşen ağaç dallarını temizleyen belediye çalışanları, 29 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title