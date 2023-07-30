Doksuri Tayfunu, Çin'in Güneydoğusunda Şiddetli Yağış ve Rüzgarlara Neden Oldu

QUANZHOU, 30 Temmuz (Xinhua) -- Bu yıl içinde görülen beşinci tayfun olan Doksuri Tayfunu, Cuma sabahı Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinde karaya çıkarken beraberinde kuvvetli rüzgarlar ve şiddetli yağmur getirdi.