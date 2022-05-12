DOKA coğrafi işaretli ürünlere yönelik çevrim içi eğitim düzenleyecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

DOKA coğrafi işaretli ürünlere yönelik çevrim içi eğitim düzenleyecek

AA - Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
 - Güncelleme:
DOKA coğrafi işaretli ürünlere yönelik çevrim içi eğitim düzenleyecek

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA), coğrafi işaretli ürünlere yönelik çevirim içi eğitim düzenleyeceği bildirildi.

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA), coğrafi işaretli ürünlere yönelik çevirim içi eğitim düzenleyeceği bildirildi.

DOKA'dan yapılan açıklamada, bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik bir süre önce düzenlenen Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı'nın çevrim içi bölümünün, 16-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Ücretsiz eğitim programı için başvuruların "www.karadenizci.com" internet sitesi üzerinden yapılabileceği vurgulanan açıklamada, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Doğu Karadeniz'de coğrafi işaretli yöresel ürünleri, yerel kalkınmanın anahtarlarından biri olarak görüyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda öncü rol üstlendik. Bu kapsamda coğrafi işaretli ürünleri üreten ve pazarlayanlara yönelik eğitim çalışması başlattık."

AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel

Doğu Karadeniz, Karadeniz, Mayıs, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title