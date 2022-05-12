DOKA coğrafi işaretli ürünlere yönelik çevrim içi eğitim düzenleyecek

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (DOKA), coğrafi işaretli ürünlere yönelik çevirim içi eğitim düzenleyeceği bildirildi.

DOKA'dan yapılan açıklamada, bölgede coğrafi işaretli ürün üreten ve pazarlayanlara yönelik bir süre önce düzenlenen Karadeniz Coğrafi İşaretli Ürünler Ağı Projesi Eğitim Programı'nın çevrim içi bölümünün, 16-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Ücretsiz eğitim programı için başvuruların "www.karadenizci.com" internet sitesi üzerinden yapılabileceği vurgulanan açıklamada, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Doğu Karadeniz'de coğrafi işaretli yöresel ürünleri, yerel kalkınmanın anahtarlarından biri olarak görüyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik çalışmalarda öncü rol üstlendik. Bu kapsamda coğrafi işaretli ürünleri üreten ve pazarlayanlara yönelik eğitim çalışması başlattık."