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Doha, Gazze ateşkes müzakereleri için toplantıya ev sahipliği yapacak

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Katar'ın başkenti Doha, Mısır, Katar ve ABD'nin katılımıyla Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma müzakerelerinin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere toplantı düzenleyecek.

Katar'ın başkenti Doha'nın, Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurma müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları görüşmek üzere Mısır, Katar ve ABD'nin katılımıyla düzenlenecek toplantıya ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Mısır'da yayın yapan "El-Kahire el-İhbariye" televizyonunun ismini açıklamadığı Mısırlı kaynaklar, Mısırlı güvenlik yetkililerinin, ateşkes müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik mekanizmaları tartışmak üzere bugün Doha'da Katarlı ve Amerikalı mevkidaşlarıyla bir araya geleceğini belirtti.

Mısırlı güvenlik heyetinin, Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakere sürecini ilerletmek amacıyla ilgili tüm taraflarla temaslarını yoğunlaştırdığını kaydeden kaynaklar, Doha'daki toplantıya katılacak Mısırlı güvenlik yetkililerinin kimlerden oluştuğuna dair bilgi vermedi.

Katar, toplantıya ilişkin henüz bir açıklama yapmazken, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkes için gündemde olan mutabakatı görüşmek üzere dün Doha'ya ulaşmasının beklendiği bildirilmişti.

İsrail heyetinin, 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası öneri taslağını görüşmek üzere dün Mısır'ın başkenti Kahire'ye gittiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu daha sonra Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.

Hamas ise Biden'ın açıklamasının ardından, "kalıcı ateşkes, işgal güçlerinin Gazze Şeridi'nden çekilmesi, yeniden inşa ve esir değişimiyle" ilgili önerilere olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Mısır ile İsrail, Refah Sınır Kapısı'nın açılmasını da görüşüyor

Bu arada, Mısır, İsrail Gazze sınırından çekilmediği müddetçe Refah Sınır Kapısını açmama konusundaki tavrını koruyor.

Kahire televizyonunun üst düzey kaynaklardan aktardığı bilgilere göre, 2 Haziran'da başkent Kahire'de Mısır'ın ev sahipliğinde ABD ve İsrail heyetleriyle toplantı yapılmıştı.

Mısırlı yetkililer, İsrail'in Gazze sınırındaki Refah'ı işgaliyle kapanan sınır kapısının açılması konusunda, İsrail'in sınırdan çekilmesi şartında ısrar etmişti.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılması uyarısında bulunmuştu.

Bunun ardından 7 Mayıs'ta İsrail ordusu, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nin dış dünyaya açılan tek sınır kapısı Refah, bölgede İsrail işgalinin başladığı 7 Mayıs'tan bu yana kapalı.

Kaynak: AA / Güncel

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