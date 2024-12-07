Doha Forum 2024'te Filistin Krizi Üzerine Panel Gerçekleştirildi

Katar'da "Yenilik Gereksinimi" temasıyla düzenlenen Doha Forum 2024'te " Filistin'de Bir Yıl Daha Trajedi Yaşanmasını Önlemek: İleriye Dönük Bir Yol Açmak" paneli gerçekleştirildi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu Doha Forum 2024, Katar'ın başkenti Doha'da 7-8 Aralık'ta düzenleniyor.

BBC sunucusu Lyse Doucet'in moderatörlüğünü yaptığı panele Kolombiya Dışişleri Bakanı Gilberto Murillo, İspanya Dışişleri ve Küresel İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Diego Martinez Belio, Matrix Chambers'tan avukat Blinne Ni Gharaliagh, Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti ve US Middle East Project (USMEP) Başkanı Daniel Levy konuşmacı olarak katıldı.

Avukat Gharaliagh, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgaline son vermesi gerektiği yönündeki görüşüne ve Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrine işaret ederek, uluslararası toplumun bu kararları uygulamada başarısız olduğunu söyledi.

Gazze'deki katliamın normalleştirilmeye çalışıldığını belirten Gharaliagh, uluslararası hukukçuların, hukukun üstünlüğünü savunmalarının ve güçlendirmesinin gerektiğini söyledi.

Bakan Belio, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliamlarına işaret ederek, "Son zamanların en kötü krizini yaşıyoruz." dedi.

İspanya hükümetinin yabancı ve İslam karşıtlığına karşı tavır aldığını dile getiren Belio, evrensel değerleri savunduklarının altını çizdi.

Belio, iki devletli çözümün İsrail'in güvenliğini de sağlayacağı değerlendirmesinde bulundu.

21'inci yüzyılda soykırım vurgusu

Bakan Murillo, bebeklerin de olduğu 50 binden fazla Filistinli sivilin İsrail tarafından katledildiğine dikkati çekerek, 21'inci yüzyılda dünyanın gözünün önünde soykırım yapıldığını söyledi.

Kurallara dayalı uluslararası düzene meydan okunduğunu belirten Murillo, uluslararası sistemin insani krizi sona erdirecek kararları uygulayamadığını dile getirdi.

Barguti de Norveç ve İspanya'nın Filistin konusunda doğru adımlar attığını belirterek, "Peki ya dünyanın geri kalanı? Peki ya ABD?" diye sordu.

İsrail'e hukuk karşısında dokunulmazlık tanındığını söyleyen Barguti, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya yaptırım uygulanırken birçok ülkenin İsrail'e yaptırım uygulamamasına sitem ederek "İsrail'e hemen yaptırım uygulayın." dedi.

Barguti, sömürgeci ideolojinin Filistinlilerin katliamına imkan tanıdığını, tüm dünyanın bu katliamı izlediğini ifade etti.

USMEP Başkanı Levy de İsrail'in Gazze'de yaptıklarının cezasını çekmediğini kaydederek, bunun bölgedeki sorunun bir parçası olduğunu anlattı.

İsrail'in eleştiriler karşısında antisemitizm suçlamasına sığındığını belirten Levy, "Antisemitizm suçlamasını ucuzlatıp pervasızca kullandığınızda antisemitizm (kavramı) anlamını yitiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Doha Forum 2024

Dünyanın dört bir yanından üst düzey birçok katılımcının konuşmacı ve panelist olarak yer aldığı forumun teması "Yenilik Gereksinimi" olarak belirlendi.

Forumda bir araya gelen dünya liderleri, siyasetçiler ve uzmanlar, jeopolitik gerilimler, küresel güvenlik, insani krizler ve teknolojik gelişmeleri tartışıyor.

" Diplomasi, Diyalog, Çeşitlilik" başlığıyla düzenlenen Doha Forum, paydaşların bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunmasına ve dünyadaki krizlere çözüm önerisi getirmesine ortam sunmayı amaçlıyor.

Doha Forum 2023'e 120 ülkeden 3 bin 500 konuk, 270 konuşmacı katılmıştı.