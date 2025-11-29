Doha Film Festivali Sona Erdi: Ödüller Sahiplerini Buldu

Doha Film Enstitüsü (DFI) tarafından bu yıl ilki düzenlenen "Doha Film Festivali" (DFF) sona erdi.

Dünyanın dört bir yanından film tutkunlarını, yönetmenleri ve sinema sektörünün önde gelen isimlerini bir araya getiren festivalde, 62 ülkeden 97 film izleyicilerle buluştu.

Festival, bu yıl aralarında Steven Soderbergh, Ramy Youssef, Michaela Coel, Mo Amer, Jamal Soliman, Golshifteh Farahani, Elia Suleiman, Engin Altan Düzyatan, Jassim Al Nabhan, Dorra Zarrouk, Saleh Bakri, Hiam Abbas, Mehdi Hasan, Rahma Zeina, Jim Sheridan, Yasiin Bey, Saint Levant, Annemarie Jacir ve Misan Harriman'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü ismi ağırladı.

Doha Film Enstitüsü üst yöneticisi ve festival direktörü Fatma Hassan Alremaihi, kapanış konuşmasında, "Bu festival, yaratıcılığa her zaman yer olacağının, farklı seslerin her zaman duyulacağının ve Katar'ın birbirine bağlı ve şefkatli bir dünya şekillendiren sanatçılara kapılarını açmaya devam edeceğinin bir vaadidir." değerlendirmesini yaptı.

"En İyi Anlatı" ödülü "Sleepless City" filmine verildi

"Sleepless City" filmi ile festivalde "En İyi Anlatı" ödülünü alan Guillermo Galoe da Gazze'de yaşananları hatırlatarak, "Özellikle soykırım yaşayan Filistinli kardeşlerime dualarımı göndermek ve bu anı onlarla paylaşmak istiyorum." dedi.

Festival kapsamında ayrıca "En İyi Belgesel" ödülüne Jihan K'nın "My Father and Qaddafi", "En İyi Sanatsal Başarı" ödülüne Chie Hayakawa'nın "Renoir" ve Kamal Al Jafari'nin "With Hasan in Gaza" filmi, "En İyi Performans" ödülüne "Once Upon a Time in Gaza" oyuncuları Majd Eid ve Nader ABD Alhay değer görüldü.

"Özel Mansiyon" ödülünü Pablo Perez Lombardini'nin "The Reserve" filmi aldı. Kaouther Ben Hania'nın belgeseli "The Voice of Hind Rajab", dünyanın dört bir yanından 16-25 yaş arası üyelerden oluşan Ajyal gençlik jürisinden "En İyi Uzun Metraj" ödülünü aldı. "Seyirci Ödülü" de "Cotton Queen" adlı yapıma verildi.

Festivalde, dünya prömiyerleri, bölgesel ilk gösterimler, söyleşiler, sektör oturumları, gençlik programları ve müzik performansları gerçekleştirildi.

Bölgesel yetenekleri ve sinemada özgün hikayeleri destekleme misyonuyla hayata geçirilen festivalde, Katara Kültür Köyü, Doha Şehir Merkezi Msheireb ve İslam Sanatları Müzesi gibi Doha'nın simge mekanlarında film yapımcıları, hikaye anlatıcıları ve izleyiciler bir araya geldi.