Doha'daki "The View Hospital", 15 Temmuz dolayısıyla Türk ve Katar bayraklarıyla aydınlatıldı

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Katar'ın başkenti Doha'daki "The View Hospital", "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türk ve Katar bayraklarıyla ışıklandırıldı.

Katar'ın başkenti Doha'daki "The View Hospital", "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Türk ve Katar bayraklarıyla ışıklandırıldı.

Doha'nın Katara bölgesinde yer alan "The View Hospital" binasına, bayrak ışıklandırmalarının yanı sıra iki ülke arasındaki dayanışmayı ifade etmek için Türkçe, İngilizce ve Arapça olarak "Türk milleti, Katar'ın destek ve dayanışmasını unutmayacaktır." ifadesi yansıtıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz 2016'da darbe gecesi kendisini ilk arayan ve darbeye karşı Türkiye'ye destek verenin Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olduğunu söylemişti.

Katar Emiri Al Sani, başarısız darbe girişimine karşı Türk halkını etrafında topladığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik etmişti.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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