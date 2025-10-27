Doha'da Türk Halk ve Sanat Müziği Konseri Coşkuyla Kutlandı

Katar'ın başkenti Doha'daki Katara Kültür Köyü'nde Türk halk ve sanat müziği konseri gerçekleştirildi.

Cumhuriyetin 102. yılı kutlamaları kapsamında Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği himayesinde Doha Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Katara Kültür Köyü Vakfı işbirliğiyle düzenlenen Türk halk ve sanat müziği konseri sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak düzenlenen konsere Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, YEE Doha Koordinatörü Enver Gedik, Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve Doha'da yaşayan Türk vatandaşlarla çok sayıda davetli katıldı.

Turkuaz Neva topluluğu sanatçılarından Türkiye'den udi Zehra Özçelik, Azerbaycan'dan kanun sanatçısı Sebnem Shikhaliyeva, Filistin'den keman sanatçısı Yunus el-Hatib, Lübnan'dan ritim sanatçısı Ravad Hasan ve Suriye'den solist Dia Hattab'ın birlikte sahne aldığı konserde, katılımcılar Türk ve Arap müziğinin zengin melodileriyle buluştu.

"Türk ve Arap müzikleri kültürlerimizin yakınlığını gösteriyor"

AA muhabirine konuşan ut sanatçısı Özçelik, Katar'da Türk klasik ve sanat müziklerine yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Özçelik, Türk musikisine ilginin her geçen gün daha da arttığına şahit olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Türk-Arap müziklerinin Orta Doğu'da çok dinlendiğini aktaran sanatçı Özçelik, şöyle konuştu:

"Özelikle Arap dinleyenlerimizi bizim makamsal müziğimizin derinliğine şahit olup, kendilerini bize eşlik ederken buluyoruz. Bu da melodilerimizin ve kültürlerimizin aslında birbirine ne kadar benzediğini gösteriyor.

Türk-Arap müziklerinin uzun yıllar birlikte seslendirilmesi, kültürlerimizin yakınlığını gösteriyor. Yüzlerce yıla uzanan derin Türk müziğini ve seçkin eserlerini Katar'da tanıtıyor olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz."

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği Rumeli şarkılarının yanı sıra seçkin Arap ve Türk eserlerinin seslendirildiği konserde Türk müziğinin zengin melodileriyle keyifli anlar yaşayan sanatseverlere Türk lokumu ikram edildi.