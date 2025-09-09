Doha'da Şiddetli Patlamalar: İsrail, Hamas Liderlerini Hedef Aldı

(ANKARA) - Katar'ın başkenti Doha'da, şiddetli patlamalar duyuldu. Saldırıların Hamas'ın üst düzey liderlerine yönelik olduğu iddia edildi. İsrail Ordusu'ndan patlamaların hemen ardından yapılan açıklamada yer belirtilmeden "İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet'in, kısa süre önce Hava Kuvvetleri aracılığıyla Hamas terör örgütünün üst düzey liderliğine yönelik nokta atışı saldırı düzenlediği" açıklamasını paylaştı.

Katar'ın başkenti Doha'da şiddetli patlamalar duyuldu. İsrail Yayın Kurumu'nun üst düzey bir İsrailli yetkiliye dayandırdığı habere göre, patlamalar Halil el-Hayya başta olmak üzere üst düzey Hamas yetkililerine yönelik bir saldırıdan kaynaklandı.

Suudi Arabistan televizyonu ise Hamas'ın siyasi lideri Halid Meşal'in öldürüldüğünü ileri sürdü.

Katar merkezli El Cezire televizyon kanalına konuşan üst düzey bir Hamas yetkilisi, "liderlerinin Doha'da hedef alındığını ve saldırının, ABD Başkanı Trump'ın Gazze için önerdiği ateşkes planının görüşüldüğü sırada gerçekleştiğini" açıkladı.

İsrail Ordusundan "Hamas'a saldırı" açıklaması

İsrail Ordusu patlamaların hemen ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı paylaştı:

"İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet, kısa süre önce Hava Kuvvetleri aracılığıyla Hamas terör örgütünün üst düzey liderliğine yönelik nokta atışı bir saldırı düzenledi. Hedef alınan liderler, yıllardır örgütün terör faaliyetlerini yöneten isimlerdi ve 7 Ekim katliamının gerçekleştirilmesinden ve İsrail'e karşı yürütülen savaşın yönetilmesinden doğrudan sorumlular.

Saldırıdan önce, sivillerin zarar görmesini en aza indirmek amacıyla adımlar atıldı; bu çerçevede hassas mühimmat kullanıldı ve ilave istihbarat verileri değerlendirildi. İsrail Savunma Kuvvetleri ve Şin Bet, 7 Ekim katliamından sorumlu olan Hamas terör örgütünü etkisiz hale getirmek için kararlılıkla operasyonlarına devam edecek."

Katar, saldırıları kınadı

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid El Ensari, yaptığı açıklamada, saldırıyı "en güçlü şekilde kınadıklarını" belirtti ve operasyonun Hamas siyasi bürosu üyelerinin bulunduğu konut binalarında gerçekleştirildiğini söyledi.

Açıklamada, "Bu suç eylemi, tüm uluslararası yasa ve normların açık bir ihlali olup, Katar vatandaşları ve ülkedeki diğer sakinlerin güvenliği için ciddi bir tehdittir" ifadelerine yer verildi.

Ensari ayrıca, "Bu saldırıyı şiddetle kınarken, Katar devleti, İsrail'in bu pervasız davranışını ve bölgesel güvenlikle oynamaya devam etmesini, ayrıca ülkemizin güvenliğini ve egemenliğini hedef alan her türlü girişimi asla tolere etmeyeceğini teyit eder. En üst düzeyde soruşturmalar devam etmekte olup, detaylar hazır olur olmaz kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi.