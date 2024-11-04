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Doha'da 'Güneşin Adamları' Sergisi: Gazze'nin Acı Hikayeleri

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Katar'ın başkenti Doha'da, Filistinli fotoğrafçı Bilal Halid'in eserlerinin yer aldığı 'Güneşin Adamları' sergisi, Gazze'deki göç hikayelerini ziyaretçilere aktarıyor. Sergi, Filistin temalı el ürünleri ve ziyaretçilerin yazdığı mesajlarla dolu bir deneyim sunuyor.

Katar'ın başkenti Doha'da "Güneşin Adamları" adlı fotoğraf sergisi, İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze'de göçe zorlanan hayatların hikayesini ziyaretçilerine aktarıyor.

Katar Kültür Bakanlığı, Katar Müzeleri, Katar Reads ve Katar Milli Kütüphanesi işbirliğiyle Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen sergide Filistinli fotoğrafçı ve ressam Bilal Halid'in Gazze'de çektiği fotoğraflar yer alıyor.

Filistinli gazeteci ve yazar Gassan Kanafani'nin "Güneşin Adamları" isimli romanından esinlenilen sergi, Gazze'deki gerçekliği ve yaşanan acıları gözler önüne seriyor.

Ziyaretçilerin kırmızı, siyah, beyaz ve yeşil renkli kağıtlara yazdıkları mesajlarla Filistin bayrağı oluşturduğu sergide, Filistin temalı el ürünleri ve "Güneşin Adamları" romanı ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

Gazze'deki göçü tasvir eden, üstünde yerlerinden edilen Gazzelilerin bavulları ve kişisel eşyaları olan, üzerinde İngilizce ve Arapça "Nereye gidiyoruz?" yazısı bulunan su tankeri de sergiyi ziyaret edenlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Sergi, 16 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
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