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Doha'da Gazze'deki Çocuklar İçin 15 Bin Oyuncak Ayı Sergilendi

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Katar'ın başkenti Doha'da, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkat çekmek amacıyla 15 bin oyuncak ayı sergilendi. Sanatçı Beşir Muhammed’in oluşturduğu enstalasyonda, her oyuncak ayının üzerindeki tişörtlerde 'Ben sadece bir sayı değilim. Ben bir insanım.' mesajı yer aldı. Etkinlik, savaş mağduru çocuklara bağışlanmak üzere düzenlendi.

Katar'ın başkenti Doha'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitiren Filistinli çocuklara dikkati çekmek amacıyla 15 bin oyuncak ayı sergilendi.

Suriyeli sanatçı ve tasarımcı Beşir Muhammed tarafından Barahat Meşeyreb açık hava galerisinde düzenlenen etkinlikte, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden binlerce çocuk anıldı.

"Kayıp Masumiyetin Yankısı" isimli enstalasyonda İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarında öldürülen binlerce çocuğa dikkati çekmek amacıyla galerinin düzenlendiği alana 15 bin oyuncak ayı bırakıldı.

Katar'daki yerli ve yabancı misafirler tarafından ilgiyle takip edilen etkinlikte her bir oyuncak ayının üzerindeki siyah tişörtlerde "Ben sadece bir sayı değilim. Ben bir insanım. Bir kimliğim var. Bir vatanım var. Ben Filistinim. Özgür Filistin" mesajı yer aldı.

"Msheireb Properties" tarafından Katar Yardım Kuruluşu ve White Event Company işbirliğiyle sergilenen oyuncak ayılar Katar Yardım Vakfı aracılığıyla Gazze'ye bağışlanmak üzere satılacak ve gelirin tamamı Gazze'deki savaş mağduru çocuklara bağışlanacak.

26 Eylül'e kadar açık kalacak olan 'Kayıp Masumiyetin Yankısı' enstalasyonu 16.00 ile 22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

"Filistinli çocuklara umut vermesi için tasarlandı"

Enstalasyon sanatçısı Beşir Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada Gazze'de öldürülen çocukları işaret ederek "Onların sadece bir sayıdan ibaret olmadığını göstermek istedim." dedi.

Gazze'de ailesini kaybeden ve elinde oyuncak ayı tutan bir çocuktan ilham aldığını belirten Muhammed, şu ifadeleri kullandı:

"Kayıp Masumiyetin Yankısı, her biri 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de hayatını kaybeden çocukları temsil eden 15 bin oyuncak ayıdan oluşan yardım amaçlı sanat enstalasyonudur. Ben projeye başladığımda, öldürülen çocukların sayısı 4 binden azdı. Ancak bugün bu rakam 15 bini aştı ve artmaya devam ediyor."

Gazze'deki çocuk ölümlerine dikkat çekmek istediğini belirten Muhammed, "Bu enstalasyon, uluslararası topluma Gazze'de ateşkes sağlanması ve Filistinli çocuklara umut vermesi için tasarlandı. Enstalasyondaki her oyuncak ayı, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarının yol açtığı yıkımı simgeleyen bir beton blokun içine hapsedilmiş bir Gazzeli çocuğu temsil ediyor." diye konuştu.

"Gazzeli çocuklar için mutluluk ve hüznü aynı anda yaşıyorum"

Serginin ziyaretçilerinden Muhammed Al Ruveysi ise sergiden çok etkilendiğini söyleyerek "Bugün hem mutluluk hem de hüznü aynı anda yaşıyorum. Mutluyum çünkü burada satılan her bir oyuncak ayının geliri Gazzeli çocuklar için harcanacak ve onlara umut olacak, hüzünlüyüm çünkü Gazze'de yaşananlar hala devam ediyor ve elimizden gelen tek şey bu." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795'i çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 252 Filistinli öldü, 95 bin 497 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel

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