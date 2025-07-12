Doha'da Gazze Ateşkes Görüşmeleri Çıkmaza Giriyor

İsrail basınına göre, Tel Aviv yönetiminin Gazze Şeridi'nin çeperinde işgali sürdürme ısrarı nedeniyle çıkmaza giren ateşkes ve esir takası anlaşması görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da bugün de devam etti.

Yerel basına açıklama yapan diplomatik kaynaklar, Katar'ın teklifini İsrail'in kabul ettiğini, Hamas'ın ise reddettiğini öne sürdü.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin tüm çeperinde 1 ila 3,5 km derinlikte işgali sürdürme konusundaki ısrarına karşı Hamas'ın İsrail ordusunun tamamen çekilmesini talep ettiği biliniyor.

İsrailli diplomatik kaynak, basına yaptığı açıklamada, Doha'daki müzakerelerin bugün de sürdüğünü, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sürekli bilgilendirdiğini aktardı.

İsrail heyetinin müzakere etmek için gerekli yetkiye sahip olmadığına ilişkin haberlere yanıt veren kaynak, heyetin görüşmeler için gerekli yetkiyi aldığını iddia etti.

İsrailli kaynak, Hamas'ın zorluk çıkardığını ve müzakereleri sabote etmek amacıyla fikir savaşı yürüttüğünü öne sürerken İsrail'in işgali sürdürme ısrarı hakkında bilgi paylaşmadı.

Pazar gününden bu yana, İsrail ve Hamas heyetlerinin Doha'da ayrı binalarda sekiz tur görüşmeye katıldığı, görüşmelerin Katar, Mısır ve ABD'nin arabuluculuğunda yürütüldüğü aktarıldı.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Taraflar, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ, 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin Doha'da müzakereleri sürdürürken anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü, fakat İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.