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Doha'da Filistin Konulu Uluslararası Konferans Başladı

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Georgetown Üniversitesi tarafından düzenlenen ve 'Filistin'i yeniden tasarlamak' teması ile gerçekleştirilen konferansta, Gazze'nin geleceği ve Filistin siyasi durumu gibi konular ele alınıyor. 17 panelde 67 konuşmacı yer alacak.

Katar'ın başkenti Doha'da Georgetown Üniversitesi tarafından düzenlenen ve dünyanın birçok yerinden konuşmacının yer alacağı "Filistin" konulu uluslararası konferans başladı.

Doha'daki Four Seasons Hotel'de gerçekleştirilen ve dünyanın birçok yerinden akademisyenler, uzmanlar ve aktivistlerin katıldığı konferansta 20-21-22 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 17 panelde, 67 konuşmacı yer alıyor.

" Filistin'i yeniden tasarlamak" ana temasıyla düzenlenen konferansta, " Gazze'nin geleceği ve tekrar yaşanabilir hale getirmenin yolları", "Filistin siyasi geleceğine giden uygulanabilir yollar ve mevcut durumun bölgesel etkileri" gibi konular masaya yatırılıyor.

Konferansa Filistin Ulusal İnisiyatif Partisi lideri Mustafa Barguti, Al Sharq Forumu Başkanı Wadah Khanfar, Gazze'de görev yapan Doktor Glasgow Üniversitesi Rektörü Gassan Ebu Sitte, US Middle East Project Başkanı Daniel Levy, Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Grace Naledi Mandisa Pandor, İsrailli tarihçi Profesör Ilan Pappe gibi isimler katılıyor.

Katar Müzeleri işbirliği ile Filistin arşiv materyallerini canlandıran dijital bir serginin de yer aldığı konferansta katılımcılara Filistin tarihinden fotoğrafların yer aldığı kartpostallar hediye ediliyor.

Georgetown Üniversitesi Dekanı Safvan el-Mısri, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'deki insan hakları ihlallerine dikkati çekti.

Düzenlenecek panellerde konunun tüm boyutları ile ele alınacağını belirten Mısri, dünyanın birçok yerinden konferansa katılım gösteren akademisyenler, uzmanlar ve aktivistlere duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

Açılışın hemen ardından "Gazze'de Şimdi" adlı panelde Washington DC merkezli Filistin Çalışmaları Enstitüsü'nün İcra Direktörü Jehad Abusalim, Analist Tarık Baconi, İnsan Hakları Profesörü Nura Erakat ile kıdemli avukat Diala Şamas, Gazze'de yaşanan insan hakları ihlallerini tartıştı.

Düzenlenecek diğer panellerde ise "Adalet ve hesap verebilirlik nasıl sağlanabilir?" ve "Dünya izliyor: Hikayeyi kim şekillendiriyor?" başlıklarında konuşmacılar fikir alışverişinde bulunacak.

Konferansta ilk gün "The Night Won't End" filminin gösterimi ile son bulacak.

Filistin'in siyasi durumu, Filistin'de kalıcı bir kimlik oluşturmak, Siyonizm ve küresel güç gibi konular tüm boyutlarıyla konferansın ikinci günü tartışılacak.

Üçüncü gün düzenlenmesi planlanan panellerde "Yaşanabilir Gazze, bölgesel aktörler, jeopolitik dinamikler ve öğrenci protestoları ve gençlik hareketleri " gibi konular ele alınacak.

Konferans"Yeniden Tasarlanan Filistin" başlıklı kapanış paneli ve okunacak sonuç bildirgesi ile son bulacak.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel

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