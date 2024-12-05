Doha'da Dünya Türk Kahvesi Günü Kutlandı

Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Doha Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE), "Dünya Türk Kahvesi Günü" düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Başkent Doha'daki YEE merkezinde Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, KKTC Doha Temsilciliği Misyon Şefi Huriye Hançerli, Doha Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Uysal'ın yanı sıra Doha Yunus Emre Enstitüsü Türkçe eğitmen ve kursiyerleri ile Katar'da yaşayan Türkler katıldı.

Türk kahvesinin tanıtıldığı sinevizyon gösterisinin ardından konuklara Türk tatlıları ve lokum eşliğinde Türk kahvesi ikram edildi.

Ardından katılımcılara yönelik "Türk Kahvesi" bilgi yarışması düzenlendi. Kazananlara ödül olarak Türk Kahvesi ve fincan seti hediye edildi.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu, Türk kahvesinin köklü tarihi ve derin kültürel bağlarıyla öne çıkan eşsiz bir içecek olduğunu ifade ederek, "Türk kahvemiz misafirimize verdiğimiz anlamıyla hatırlanagelmiş ve bu eşsiz içecek zengin kültürümüz ve medeniyet tarihimizin vazgeçilmez bir içeceği olmuştur." diye konuştu.

Doha Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Uysal ise etkinlikte yaptığı konuşmada, Katar'da Türk kültürünü tanıtmak için çok sayıda faaliyete imza attıklarını, bu tür etkinliklerin Türkiye'nin ve Türk kültürünün tanıtımında büyük önemi olduğunu vurguladı.

Türk kahvesi, 5 Aralık 2013'te UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmesiyle, her yıl 5 Aralık günü "Dünya Türk Kahvesi Günü" olarak kutlanıyor.