Doha'da Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi Açıldı

Geleneksel hat sanatını tanıtmak amacıyla düzenlenen 'Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi', Katar'ın başkenti Doha'da sanatseverlerle buluştu. Sergi, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği ve diğer desteklerle Katara Kültür Köyü'nde açıldı ve 28 Kasım'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Geleneksel hat sanatını yaşatma ve dünyaya tanıtma amacıyla düzenlenen "Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi", Katar'ın başkenti Doha'da sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Katara Kültür Merkezi'nin destekleriyle gerçekleştirilen sergi, Katara Kültür Köyü'nde ziyarete açıldı.

Albayrak Grubu tarafından düzenlenen ve Anadolu'nun kadim sanat mirasını uluslararası sanat çevreleriyle buluşturan sergi, Türk-İslam estetik geleneğinin evrensel boyutlarını gözler önüne seriyor.

Serginin açılış programına; Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Yunus Emre Enstitüsü Doha Koordinatörü Enver Gedik, Albayrak Medya Genel Müdürü Abdullah Hanönü, Katara Kültür Merkezi Genel Müdürü Dr. Halid Sulayti katıldı.

Sergide, geleneksel hat sanatının önemli temsilcilerinden Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler, Serkan Selalmaz, İbrahim Şengül ve Arif Özdem de açılışta hazır bulundu. Sanatseverler ile buluşan hattatlar, sergide yer alan eserler ve sanat anlayışları hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu serginin açılışında yaptığı konuşmada, "Bu serginin, iki ülke arasındaki kültürel iş birliğini daha da ileriye taşıyacak somut bir örnek olduğuna inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Albayrak Medya Genel Müdürü Hanönü ise konuşmasında, "Orta Doğu'nun Asya ile buluştuğu Katar'da; ekonomiden siyasete, askeriyeden diplomasiye kadar sürdürdüğümüz çok yönlü dostluğun kültürel boyutuna dikkat çekmek üzere buradayız. Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergimiz ile İslam medeniyetinin köklü tarihi mirasını, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'den dünyaya taşımaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kur'an-ı Kerim'de yer alan adalet temalı ayetlerden ilhamla oluşturulan "Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi", ilk olarak İstanbul Tophane-i Amire'de açılmış ve ardından Şanlıurfa, Bursa, Trabzon, Van, Kayseri, Konya, Malatya, Diyarbakır, Mardin ve Antalya şehirlerinde; yurt dışında ise Hollanda'nın Amsterdam kentinde sanatseverlerle buluşarak toplamda 100 binleri aşan ziyaretçiyi ağırlamıştı.

Hattatların Kur'an-ı Kerim'de geçen adalet temalı ayetlerden ilham alarak hazırladığı eserlere yer verilen Adil-i Mutlak Hat Eserleri Sergisi adalet temasında hazırlanan özel koleksiyonuyla 28 Kasım'a kadar Katara Kültür Köyünde ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ali Altunkaya - Güncel
