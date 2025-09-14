Katar'ın başkenti Doha'da "9. Uluslararası Avcılık ve Şahin" sergisi düzenlendi.

Başkent Doha'daki Katara Kültür Köyü'nde düzenlenen sergiye çok sayıda büyükelçi ve diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, Almanya, Birleşik Krallık, Çin, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Belçika, Rusya, Avustralya, Güney Afrika, Litvanya ve Polonya'nın katıldığı sergiyi binlerce kişi ziyaret etti.

Söz konusu ülkeler son teknoloji av silahları ve ekipmanları, şahin avcılığı malzemeleri, çöl ve safari gezilerine yönelik ekipmanlar konusunda uzmanlaşmış önde gelen yerel ve uluslararası şirket tarafından temsil edildi.

Sergide; avcılık, av gezileri ve kampçılık alanında son teknoloji malzemelerin yanı sıra lüks el sanatları ürünler de sergilendi.

Katar kültüründe önemli bir yere sahip olan şahin yetiştiriciliği, ülkede bir meslek veya hobi olarak önemini koruyor. Körfez ülkelerinde ve özelikle Katar'da "milli simge" haline gelen şahin ve doğanlar, sadece festivallerde değil birçok etkinlikte yerlerini alıyor.

Katar'ın şahinleri, UNESCO tarafından da 2010 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alındı.