Doha'da 8. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi Açıldı

Katar'ın başkenti Doha'da 8. Uluslararası Avcılık ve Şahin Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Sergi, Katara Genel Müdürü Dr. Halid bin İbrahim es-Sulayti tarafından çok sayıda büyükelçi ve diplomatik misyon temsilcisinin katılımıyla Katara Kültür Köyü'nde düzenleniyor.

Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Lübnan, Pakistan, Almanya, Birleşik Krallık, Çin, İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Belçika, Rusya, Avustralya, Güney Afrika, Litvanya ve Polonya'nın katıldığı sergi 14 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Söz konusu ülkeler son teknoloji av silahları ve ekipmanları, şahin avcılığı malzemeleri, çöl ve safari gezilerine yönelik ekipmanlar konusunda uzmanlaşmış 171 önde gelen yerel ve uluslararası şirket tarafından temsil ediliyor.

Sergide, avcılık, av gezileri ve kampçılık alanında son teknoloji malzemelerin yanı sıra lüks el sanatları ürünler de sergileniyor.

Katar kültüründe önemli bir yere sahip olan şahin yetiştiriciliği, ülkede bir meslek veya hobi olarak önemini koruyor. Körfez ülkelerinde ve özelikle Katar'da "milli simge" haline gelen şahin ve doğanlar, sadece festivallerde değil birçok etkinlikte yerlerini alıyor.

Katar'ın şahinleri, UNESCO tarafından da 2010 yılında Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ne alındı.