Doha'da 15 Temmuz Anma Etkinliği

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliği tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" münasebetiyle şehitleri anma etkinliği gerçekleştirildi.

Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, gazeteciler İhsan Aktaş ve Taha Hüseyin Karagöz, 15 Temmuz gazisi Abdulkadir Can ve şehit yakınları Mehmet İnci ve Abdullah Çağrı İbiş'in yanı sıra Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Türk vatandaşları, diplomatlar, Katarlı yetkililer ve ülkede yaşayan yabancılar katılım gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" mesajının okunduğu etkinlikte, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Zaferin Adı Türkiye" videosu izlendi.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Göksu, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ilk arayan yabancı lider olduğunu hatırlatarak, Katar halkının ve devletinin Türkiye'ye verdiği desteğin çok değerli olduğunu ve asla unutulmayacağını belirtti.

Doha Büyükelçiliği Müsteşarı Ersel Özdemir ve Türkiye'nin Silahlı Kuvvetler ve Deniz Ataşesi Deniz Albay Özgür Özkan davetlilere Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve Türk halkının buna karşı mücadelesine ilişkin konuşmalar yaptı.

Konuşmaların ardından davetlilere, Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirlerinin objektifinden, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasından çekilen ve Türk halkının darbe girişimine karşı sergilediği direniş ve mücadeleyi anlatan fotoğraf sergisi gezdirildi.