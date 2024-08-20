Üye Girişi
Haberler

Doğuştan Görme Engelli Genç Kemençe Çalarak Karadeniz Kültürünü Yaşatıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli Emirhan Bülbül, kemençe çalarak hem hayata tutunuyor hem de Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalışıyor. Bülbül, müzik aletini kısa sürede öğrenerek sürekli kendisini geliştirdi ve düğün ve şenliklerde sahne almaya başladı.

Kocaeli'de yaşayan doğuştan görme engelli, 19 yaşındaki Emirhan Bülbül, kemençe çalarak hem hayata tutunuyor hem de Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Bülbül, 6 yıl önce kemençe çalan amcasından heveslenerek kurslara katıldı.

Yaşama sevinci ve azmiyle çevresine örnek olan Bülbül, müzik aletini kısa sürede öğrenerek sürekli kendisini geliştirdi.

Gelen istekler üzerine düğün ve şenliklerde de sahne almaya başlayan Bülbül, çaldığı kemençeyle hem hayata tutunuyor hem de Karadeniz kültürünü yaşatmaya çalışıyor.

Bülbül, AA muhabirine, engelli bireylerin eve kapanmaması, her zaman sosyal olması gerektiğini söyledi.

Müzikle uğraşmayı çok sevdiğini, kemençe çalmanın da kendisine ayrıca huzur verdiğini vurgulayan Bülbül, "Kemençe çalmaya 13 yaşında başladım. Amcam kemençe kursuna gidiyordu. Ben de o zaman, acaba ben de çalabilir miyim, diye merak etmeye başladım. Zaten sürekli Karadeniz müzikleri dinleyerek büyüdüm. Amcam bana biraz gösterdi. Sonra halk eğitim merkezinde kusa giderek öğrendim. Daha sonra bol bol kemençe çalarak ve dinleyerek kendimi geliştirdim. Kemençe hayatımın bir parçası oldu." dedi.

Bülbül, insanın istedikten sonra aşamayacağı engelin olmadığını, çaldığı kemençeyle insanları mutlu etmenin keyif verici olduğunu dile getirdi.

Kemençenin, Karadeniz kültürünün en önemli parçalarından biri olduğunu belirten Bülbül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Karadeniz kültürünü, kemençeyi çok seviyorum. Karadeniz kültürünün anlatılamayacağını, yaşanması gerektiğini düşünüyorum. Kemençe her zaman kalbimde, aklımda; kültürümü çok seviyorum. Şenliklerde, düğünlerde sahne alıyorum. Farklı illerden davet oluyor onlara gidiyorum. Kendimi geliştirmeye devam ederek, sahneye çıkmayı, kemençe çalmayı sürdüreceğim. Kemençeyle, müzikle kendimi buldum. Kemençenin dışında, davul, darbuka, bateri de çalıyorum."

Bülbül, her sahneye çıktığında tecrübe kazandığını, kemençeyle insanların kalbine, duygularına dokunmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

Karadeniz Kocaeli Kültür Müzik Yaşam Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? MasterChef eleme adayları kim? 21 Ağustos Çarşamba bugün kim potaya gitti? MasterChef Düello kim kazandı? 21 Ağustos Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? MasterChef Tepsi Mantı tarifi! En güzel Tepsi Mantı tarifi! Tepsi Mantı tarifi nasıl yapılır? Tepsi Mantı için malzemeler! Köhn neden yok, sakat mı? Köhn Young Boys maçında yok mu? CANLI maç izle! (YOUNG BOYS GALATASARAY) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 21 Ağustos Young Boys Galatasaray maçı nereden izlenir? Young Boys Galatasaray maçı ilk 11'i! Galatasaray'ın Young Boys maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne?
title