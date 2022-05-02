Doğuştan çift kulak mikrotia hastası Çınar'ın duyması için çağrı

ÇINAR, DİYARBAKIR (DHA) - ADANA'da doğuştan kulak yokluğu olarak bilinen 'mikrotia' hastası 2 yaşındaki Çınar'ın annesi Sevgi Zorlu (27), oğlunun tedavisi için yardım çağrısı yaptı. Eşinde de bu hastalığın olduğunu belirten Zorlu, "Çınar, çift kulak mikrotia hastası ve cihazla sesleri ayırt edebiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yapılacak ameliyat ile kulak kanalları açılmasını, yaşıtları gibi rahatlıkla duyarak kreşe, parklara gitmesini istiyorum" dedi.

Yüreğir ilçesinde yaşayan ve 2019 yılında evlenen devlet memuru Cumali (37) ile ev kadını Sevgi Zorlu çiftinin 2 yaşındaki oğulları Çınar, çift kulak 'mikrotia' hastası olarak dünyaya geldi. Babası da tek kulak mikrotia hastası olan Çınar'ın, genetik sebeplerle doğuştan çift kulak kanalı yok ve bir kulağında da kulak kepçesi bulunmuyor. 5 aylıkken başına Softband isimli bir cihaz takılan Çınar, sesleri güçlükle ayırt edebiliyor. Oğullarının tedavisi için uzun araştırmalar yapan Zorlu ailesi, sosyal medya üzerinden bu hastalığa sahip ve sağlıklı bir şekilde duymaya başlayan çocukların aileleri ile görüştü. ABD'de bir klinikte bu tedavinin yapılabildiğini ancak ameliyat masraflarının çok yüksek olduğunu öğrenen anne Sevgi Zorlu, yardım çağrısında bulundu.

?Şu an farkında olmasa da ileride bu durumun Çınar'ı psikolojik olarak yaralayacağından endişe duyduğunu anlatan anne Zorlu, "Çınar, çift kulak mikrotia hastası ve cihazla sesleri ayırt edebiliyor. ABD'de yapılacak ameliyat ile kulak kanalları açılmasını, yaşıtları gibi rahatlıkla duyarak kreşe, parklara gitmesini istiyorum. İnsanlarımızın duyarsız kalmayacağını biliyorum. Herkesin desteklerini bekliyoruz" dedi.