Doğuşta beklenen yaşam süresi 77,7 yıl oldu

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresinin 2018-2020 yıllarında 78,3 yıl, 2019-2021 döneminde ise 77,7 yıl olduğunu açıkladı.

TÜİK, 2018-2020 ve 2019-2021 dönemlerine ilişkin hayat tabloları istatistiklerini açıkladı. Buna göre; yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan doğuşta beklenen yaşam süresi, 2018-2020 döneminde 78,3 yıl olarak hesaplandı. Bu süre erkeklerde 75,6 yıl, kadınlarda 81,1 yıl olurken; erkekler ve kadınlar arasındaki doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.

2019-2021 dönemi için doğuşta beklenen yaşam süresi 77,7 yıl olarak kaydedildi. Bu süre erkeklerde 75 yıl, kadınlarda 80,5 yıl olurken; kadınların erkeklerden 5,5 yıl daha uzun yaşadığı öngörüldü. 2019-2021 döneminde kalan yaşam süresi, 15 yaşındaki kişiler için ortalama 63,6 yıl, 30 yaşındaki kişiler için ortalama 49 yıl, 50 yaşındaki kişiler için ortalama 29,9 yıl, 65 yaşındaki kişiler için ortalama 17,3 yıl olarak hesaplandı.