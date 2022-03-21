Doğunun Çukurova'sı Iğdır, "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruza kar ile uyandı - Haberler

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Doğunun Çukurova'sı Iğdır, "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruza kar ile uyandı

İhlas Haber Ajansı - Sebahattin Yum - Güncel
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Doğunun Çukurova'sı Iğdır, "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruza kar ile uyandıIĞDIR Doğunun Çukurova'sı Iğdır, "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruza kar ile uyandı.

ÇUKUROVA, ADANA (İHA) - Doğunun Çukurova'sı Iğdır, "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruza kar ile uyandı

IĞDIR Doğunun Çukurova'sı Iğdır, "baharın gelişi" ve "yeni yılın başlangıcı" olarak nitelendirilen Nevruza kar ile uyandı.

Doğunun Çukurova'sı Iğdır, ilkbahar ayında kara teslim oldu. Türkiye geneli etkisini sürdüren kar ile birlikte Nevruz günü Iğdırlılar kar yağışına uyandı. Beyaz örtü ile kaplanan Iğdır'da ortaya kartpostallık görüntüler çıktı. Mart ayının ilk günlerinde havanın ısınması ile birlikte başlayan inşaat sezonu da yeniden durdu. İnşaat çalışması olan bütün yerlerde kar yağışından dolayı çalışmaya ara verildi.

Hayatında ilk defa böyle bir durum ile karşılaştığını belirten Selçuk Toktamış isimli vatandaş, "21 Mart Nevruz gününde ilk defa bu karı görüyorum. Bu yaşıma geldiğim süre içinde ilk defa bunu yaşıyorum, Nevruzda soğuk ve karı bu iklimi ilk defa yaşıyoruz" dedi.

Nevruz'da kar yağışının pek görülmediğini belirten Menaf Güngör isimli vatandaş, "Ben 56 yaşındayım ilk defa Nevruzda bu kadar kar yağdığını gördüm. İklimin bu kadar da değişeceğini tahmin etmiyordum. Toprak, Iğdır için bir berekettir. Tarlalarımız için bu yılın bereketli olacağına inanıyorum. Kayısı için iyi oldu, ağaçların erken uyanmasını erteledi" dedi.

Doğunun Çukurova'sı Iğdır, baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak nitelendirilen Nevruza kar ile uyandı

Doğunun Çukurova'sı Iğdır, baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak nitelendirilen Nevruza kar ile uyandı

Doğunun Çukurova'sı Iğdır, baharın gelişi ve yeni yılın başlangıcı olarak nitelendirilen Nevruza kar ile uyandı

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Güncel

İlkbahar, Çukurova, Iğdır, kar, Güncel, Haberler

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