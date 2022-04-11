Akşehir'de doğumu yarım kalan sokak kedisinin hayatı sezaryenle kurtarıldı - Haberler

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Akşehir'de doğumu yarım kalan sokak kedisinin hayatı sezaryenle kurtarıldı

AA - Bayram Uygun - Güncel
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Akşehir'de doğumu yarım kalan sokak kedisinin hayatı sezaryenle kurtarıldı

Konya'nın Akşehir ilçesinde içinde yavrusu ölen ve doğumu yarım kalan sokak kedisi, sezaryenle tedavi edildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde içinde yavrusu ölen ve doğumu yarım kalan sokak kedisi, sezaryenle tedavi edildi.

Akşehir Belediyesine bir sokak kedisinin doğumunun yarım kaldığı ihbarı geldi. Bunun üzerine kedi, bulunduğu Akşehir Gençlik Merkezinin çevresinden alınarak, Akşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine sevk edildi.

Anne kediye, Akşehir Belediyesi veteriner hekimi Alican Büyükbaş tarafından güç doğum teşhisi konuldu ve yavrunun hayatını kaybettiği tespit edildi.

Acil olarak ameliyata alınan anne kedinin karnındaki ölü yavru, veteriner hekimin gerçekleştirdiği başarılı sezaryenle alındı.

Operasyon sonrası bakım için bir süre Akşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde misafir edilen kedi, daha sonrasında alındığı yer olan Akşehir Gençlik Merkezindeki yetkililere teslim edildi.

Akşehir'de doğumu yarım kalan sokak kedisinin hayatı sezaryenle kurtarıldı

AA / Bayram Uygun - Güncel

Yerel, Güncel, Haberler

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