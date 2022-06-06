Doğum yapan eşini döverek öldürmekle suçlanan koca ilk kez hakim karşısına çıktı - Haberler

KİLİS'te iki hafta önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i (27) darbederek, kasten öldürmek suçundan müebbet hapis istemiyle hakkında dava açılan Mahmut Muhammet Özyer (29), ilk duruşmada yaptığı savunmasında sadece tokat attığını öne sürdü. Özyer'in savunmasında çelişkiler olduğunu belirten mahkeme başkanı, savcılık sorgusundaki ifadelerini hatırlatarak, duruşmayı erteledi.

Olay, 13 Ekim 2021 tarihinde Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Mahalesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Muhammet Özyer, 15 gün önce doğum yapan eşi Fatime Gül Özyer'i döverek hastanelik etti. Ağır yaralı olarak tedaviye alınan kadın, doktorların müdahalesine rağmen 20 Ekim 2021 tarihinde beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi. Olaydan sonra tutuklanan ve hakkında 'eşi kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis istemiyle dava açılan Mahmut Muhammet, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kilis Ağız Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mahmut Muhammet'in yanı sıra Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, annesi Kezban Çetin, ailenin avukatı İbrahim Halil Demircioğlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ve tanıklar katıldı.

Fatime Gül Özyer'in babası Ahmet Çetin, "Türk adaletine güveniyorum. Yargı sonunda ağırlaştırılmış müebbet cezası verecektir. Tam kalbimle gönlümle inanıyorum. Yargıdan başka güvencemiz yoktur. Suçlular cezasız kalmayacak. Yargı en ağır cezayı verecektir" ifadelerini kullandı. Anne Keziban Çetin ise "Adaletin kızımın hakkını savunacağına inanıyorum mahkemenin en ağır cezayı vermesini istiyorum" diye konuştu.