Doğum yapamayan kediyi imam kurtardı - Haberler

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde görev yaptığı cami avlusunda beslediği gebe sokak kedisinin sancısının geldiğini ancak doğum yapamadığını fark eden imam Mehmet Nuri Taşkan, onu kent merkezindeki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Tedavi Merkezi'ne götürdü. Yavrulardan birinin ters şekilde gelerek doğum kanalını tıkadığı belirlendi. Sezaryen ameliyatı yapılan kedinin karnındaki 3 yavru, sağlıklı şekilde dünyaya getirildi.

Mehedinli Köyü Camii'nde imamlık yapan Mehmet Nuri Taşkan, cami avlusunda gönüllü beslediği gebe kedinin doğum sancılarının başlaması üzerine onu takibe aldı. Ancak sabaha kadar doğum yapamayan kedinin rahatsızlığının giderek artığını fark eden Taşkan, hayvanı, Osmaniye'deki HAYTAP Tedavi Merkezi'ne götürdü. Burada yapılan ultrason muayenesinde kedinin karnındaki bir yavrunun ters şekilde gelerek doğum kanalını tıkadığı ve yavruların yaşadığı tespit edildi. Sezaryen operasyonla alınan kedinin 3 yavrusu sağlıklı şekilde dünyaya getirildi. Operasyondan sonraki ilk 48 saati yoğun bakım ünitesinde geçiren anne kedi ve yavrularının sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.