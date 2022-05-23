Doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiası (2)- Yeniden - Haberler

ÇANAKKALE'nin Gökçeada ilçesinde eşinin 3'üncü çocuklarını dünyaya getirdiği Erhan Özdemir (32), doğum sırasında bebeğin köprücük kemiğinin kırıldığı iddiasıyla hastane ve doktor hakkında savcılığı suç duyurusunda bulundu.

Gökçeada Devlet Hastanesi'nde Şöhret Özdemir (26), 12 Mayıs günü, bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya göre doğum sırasında bebeğin köprücük kemiği kırıldı. Henüz adı konmayan bebek entübe edildi, ardından da askeri helikopterle Çanakkale'ye sevk edildi.

Olayın ardından Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili inceleme başlattı.