DOĞUM GÜNÜ KUTLARKEN AĞAÇTA ASILI CESETLE KARŞILAŞTILAR - Haberler

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DOĞUM GÜNÜ KUTLARKEN AĞAÇTA ASILI CESETLE KARŞILAŞTILAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ERZURUM'da millet bahçesinde arkadaşlarının doğum gününü kutlayan üniversite öğrencileri, ağaçta asılı cesetle karşılaştı.

ERZURUM'da millet bahçesinde arkadaşlarının doğum gününü kutlayan üniversite öğrencileri, ağaçta asılı cesetle karşılaştı. Polisin yaptığı incelemede, cesedin Kemal D.?ye (60) ait olduğu belirlendi.

Olay, dün gece Yakutiye ilçesindeki Aziziye Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Atatürk Üniversitesi'nde okuyan bir grup öğrenci, arkadaşlarının doğum gününü kutlamak için millet bahçesinde buluştu. Pasta kesip kutlama yapan öğrenciler voleybol oynarken, top ağaçlık alana gitti. Topu almaya giden öğrenci, ağaçta asılı cesetle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yapılan araştırmada cesedin Kemal D.?ye ait olduğunu belirledi. Kemal D.?nin cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öğrencilerden Davut Tanas (22), Arkadaşımızın doğum gününü kutlamak için toplanmıştık. Parkta voleybol oynarken bir kişinin ağaçta asılı olduğunu gördük. Hemen polise bilgi verdik dedi. (DHA)

DOĞUM GÜNÜ KUTLARKEN AĞAÇTA ASILI CESETLE KARŞILAŞTILAR

DOĞUM GÜNÜ KUTLARKEN AĞAÇTA ASILI CESETLE KARŞILAŞTILAR

DOĞUM GÜNÜ KUTLARKEN AĞAÇTA ASILI CESETLE KARŞILAŞTILAR

DOĞUM GÜNÜ KUTLARKEN AĞAÇTA ASILI CESETLE KARŞILAŞTILAR

DOĞUM GÜNÜ KUTLARKEN AĞAÇTA ASILI CESETLE KARŞILAŞTILAR

DOĞUM GÜNÜ KUTLARKEN AĞAÇTA ASILI CESETLE KARŞILAŞTILAR

DOĞUM GÜNÜ KUTLARKEN AĞAÇTA ASILI CESETLE KARŞILAŞTILAR

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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