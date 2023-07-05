Doğum günü kutlamasına giderken kaza yapan genç motosiklet sürücüsü toprağa verildi

Bursa'da arkadaşlarının düzenlediği doğum günü kutlamasına giderken kaza yapan ve hayatını kaybeden genç motosiklet sürücüsü Mustafa Kaan Orhan, Gürsu ilçesinde defnedildi. Kazada hayatını kaybeden Şerife Bozdağ'ın ise yolcu mu yoksa yaya mı olduğu araştırılıyor.

BURSA'da arkadaşlarının kendisi için düzenlediği doğum günü kutlamasına motosikletiyle giderken kaza yapan ve hastanede hayatını kaybeden Mustafa Kaan Orhan (27), Gürsu ilçesinde toprağa verildi. Aynı kazada ölen Şerife Bozdağ'ın (50) ise Orhan'ın motosikletinde yolcu ya da yolun karşısına geçmek isteyen yaya olup olmadığının kesinlik kazanması için çalışma başlatıldı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nda meydana geldi. Gürsu ilçesinde spor salonu işleten Mustafa Kaan Orhan, doğum günü dolayısıyla arkadaşlarının Görükle Spor Parkı'nda organize ettiği kutlamaya katılmak üzere 16 AZD 714 plakalı motosikletle yola çıktı. Kent merkezinden İzmir istikametine giden Orhan yönetimindeki motosiklet, Nilüfer ilçesi Doğanköy mevkisinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Devrilen motosiklet 150 metre sürüklenirken sürücü Mustafa Kaan Orhan ve Şerife Bozdağ ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Şerife Bozdağ'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olduğu belirlenen Orhan ise kaldırıldığı Bursa Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Orhan'da doğum günü kutlaması için etkinlik düzenleyen arkadaşları ise kaza haberinin ardından geldikleri olay yerinde büyük acı yaşadı.

HIZ TUTKUNU ORHAN TOPRAĞA VERİLDİ

Cumhuriyet Halk Partisi Gürsu Belediye Meclis Üyesi Hasan Orhan'ın oğlu olduğu öğrenilen Mustafa Kaan Orhan'ın cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsisinin ardından yakınları tarafından alınarak Gürsu ilçesine getirildi. Kurtuluş Camii'nde düzenlenen cenaze törenine CHP Bursa milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Turgut Özkan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve yakınları katıldı. Orhan'ın cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Gürsu Yeni Mezarlık'a defnedildi.

Öte yandan Şerife Bozdağ'ın, Mustafa Kaan Orhan'ın arkasında yolcu mu, yoksa yolun karşısına geçmek isteyen yaya mı olduğunu belirlemek için polis çalışma başlattı. (DHA)