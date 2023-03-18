Doğuda kar Antalya'da bahar... Güneşi görenler sahillere akın edip denize girdi

ANTALYA - Türkiye'nin çoğu bölgesinde kar, dolu ve soğuk hava dalgası etkili olurken, Antalya'da yaz aylarını aratmayan görüntüler oluştu. Hafta sonunda yakıcı güneşi görenler, sahillere akın edip denize girdi, bol bol güneşlendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 'turuncu kod' uyarısının ardından Perşembe ve Cuma günlerini yağışlı geçiren Antalya'da, hafta sonu yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 21 dereceye kadar çıktığı kentte, nem oranı yüzde 30, deniz suyu sıcaklığıysa 18 derece olarak ölçüldü. Güneşli havayı gören kentteki vatandaşlar ve turistler ise sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ne adeta akın etti. Bazıları yürüyüş ve spor yaparken, bazıları ise güneşlenmeyi ve denize girmeyi tercih etti. Bazı vatandaşlarınsa sahilde balık tuttuğu gözlendi.

Öte yandan Meteoroloji verilerine göre Pazar günü öğle saatlerinde hava sıcaklığının 20 derece kadar çıkacağı tahmin ediliyor.