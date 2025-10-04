Haberler

Doğubayazıt'tan Gazze'ye Destek Gösterisi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki öğrenciler, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na büyük bir destek gösterisi düzenledi. Türk ve Filistin bayraklarıyla yapılan etkinlikte öğrenciler, Filistin direnişinin sembolü olan dabke gösterisi yaptı ve umutlarını ifade eden mesajlar paylaştı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğrenciler, abluka kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

İlçedeki bir okulda öğrenciler ellerine aldıkları Türk bayrakları ve kağıda boyayarak yaptıkları Filistin bayraklarıyla Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için bir araya geldi.

Ayrıca Sumud gemilerini de resmeden öğrenciler, Filistin direnişinin sembolü "dabke" gösterisi yaptı.

Kağıttan gemi yapıp panoya asan öğrenciler, sınıfın kapısına "Sumud bir gemi değildir, o imandır, davadır, cesarettir, direniştir." yazdı.

İlçedeki Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, idareci ve personeli de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek verdi.

Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel

