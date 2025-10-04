Doğubayazıt'tan Gazze'ye Destek Gösterisi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde öğrenciler, abluka kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na destek verdi.

İlçedeki bir okulda öğrenciler ellerine aldıkları Türk bayrakları ve kağıda boyayarak yaptıkları Filistin bayraklarıyla Sumud Filosu ve Gazze'ye destek için bir araya geldi.

Ayrıca Sumud gemilerini de resmeden öğrenciler, Filistin direnişinin sembolü "dabke" gösterisi yaptı.

Kağıttan gemi yapıp panoya asan öğrenciler, sınıfın kapısına "Sumud bir gemi değildir, o imandır, davadır, cesarettir, direniştir." yazdı.

İlçedeki Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, idareci ve personeli de İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye destek verdi.