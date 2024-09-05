Doğubayazıt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Yakalandı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, gümrük sahasında yapılan aramada bir tırın dorsesinde 2 bin 900 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ile Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri gümrük sahası içerisindeki bir tırın dorsesinde arama yaptı.
Araçta 2 bin 900 sentetik uyuşturucu hap ele geçirilen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.