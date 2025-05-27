Doğubayazıt'ta Türk Kızılay Butik Mağazası Açıldı

Doğubayazıt'ta Türk Kızılay Butik Mağazası Açıldı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay'ın ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek butik mağazası açıldı. Mağaza, vatandaşların kıyafetlerini ücretsiz alabilecekleri bir merkez olarak tasarlandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, hayırseverlerin desteğiyle Türk Kızılay'ın butik mağazası hizmete girdi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin'in girişimleriyle hayırseverlerin desteğiyle ihtiyaç sahipleri için butik mağaza projesi hayat geçirildi.

Hazır hale getirilen ve çeşitli kıyafetlerin bulunduğu mağazanın açılışı, Türk Kızılay Genel Başkan Sekreteri Ramazan Saygılı, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin ve gönüllülerin katılımıyla yapıldı.

Türk Kızılay Genel Başkan Sekreteri Ramazan Saygılı, burada yaptığı konuşmada, butik mağazanın yalnızca kıyafet dağıtım merkezi değil, aynı zamanda iyiliğin ve paylaşmanın adresi olduğunu belirterek, "Butik mağaza vatandaşların kendilerini mağaza konforunda hissetmelerini sağlayacak şekilde tasarlandı. Vatandaşlar hafta içi her gün butik mağazaya yönlendirilerek ihtiyaç duydukları elbiseleri ücretsiz bir şekilde teslim alacaklar." dedi.

Türk Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Şahin ise ihtiyaç sahibi ailelerin beğendikleri kıyafetleri mağazadan ücretsiz alabileceğini anlatarak, "Hedefimiz ihtiyaç sahiplerini daha mutlu ve güler yüzlü görmektir. İlçede birçok alanda faaliyet yürütüyoruz. İhtiyaç sahiplerine yemek, gıda, giyim gibi birçok kalemde yardımlarda bulunuyoruz. Desteklerini esirgemeyen hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Fatih Çekim - Güncel
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