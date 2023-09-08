Doğubayazıt'ta trafik kazasında emniyet kemeri takmayan genç hayatını kaybetti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takmayan bir genç hayatını kaybetti. Kazada aşırı hız yapan sürücü, direksiyon kontrolünü kaybederek takla attı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, diğer iki yolcu ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında emniyet kemeri takmayan bir genç hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Sarayı Yolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aşırı hız yapan sürücü, direksiyon kontrolünü yitirerek yoldan çıkıp takla attı. Araçta bulunan Ali İsingir (24), camdan fırlayarak aracın altında kaldı. Olay yerinde yaşamını yitiren İsingir'in cenazesi, otopsi için hastaneye kaldırıldı. Araçtaki diğer iki yolcu Hüseyin A. ve Ümit S. ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AĞRI