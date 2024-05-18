Doğubayazıt'ta Trafik Kazası: 4 Yaralı
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç, önce otomobile ardından trafik levhasına çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde önce otomobile ardından trafik levhasına çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.
İ.Y idaresindeki 04 D 2331 plakalı hafif ticari araç, Iğdır yolu üzerinde kavşakta O.D. yönetimindeki plakası belirlenemeyen otomobile, ardından trafik yön levhasına çarptı.
Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü İ.Y. ile araçta bulunan C.Y, C.B. ve B.Y. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırıldı.