Doğubayazıt'ta Son Tüketim Tarihi Geçmiş 23 Kamyon Gıda İmha Edildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yapılan denetimlerde son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda ürünü imha edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, güvenilirliği değerlendirerek gıda maddelerine idari yaptırım uyguladı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde denetimde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda imha edildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde bir firmaya ait 2 gıda deposunda denetim yapıldı.
Denetimde son tüketim tarihleri geçmiş ve güvenilir olmadığı değerlendirilen 23 kamyonluk gıda ürünü tespit edilerek imha edildi.
Ekiplerce işletme sahinine idari yaptırım uygulandı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel