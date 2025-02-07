Doğubayazıt'ta Son Tüketim Tarihi Geçmiş 23 Kamyon Gıda İmha Edildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde denetimde tespit edilen son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyonluk gıda imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Doğubayazıt ilçesinde bir firmaya ait 2 gıda deposunda denetim yapıldı.

Denetimde son tüketim tarihleri geçmiş ve güvenilir olmadığı değerlendirilen 23 kamyonluk gıda ürünü tespit edilerek imha edildi.

Ekiplerce işletme sahinine idari yaptırım uygulandı.