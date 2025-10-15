Doğubayazıt'ta Sınır Güvenlik Duvarı Yanında 32 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında sınır güvenlik duvarı yanındaki menfezde 32 kilogram kubar esrar bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sınır güvenlik duvarının yanındaki menfez içerisinde 32 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı'nda önleyici kolluk devriyesi yapıldı.
Jandarma ekipleri, faaliyet esnasında Türkiye-İran sınır güvenlik duvarının yanında bulunan menfez içerisinde poşetlerin olduğunu fark etti.
Yapılan incelemede 30 poşet içerisinde 32 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Abdullah Söylemez - Güncel