Doğubayazıt'ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı
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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken bazı evler zarar gördü. Ev ve bahçelere giren suları temizlemek için vatandaşlar seferber oldu.
Doğubayazıt'ta sel: Yollar göle döndü, evleri su bastı
AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel meydana geldi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken bazı evler zarar gördü. Ev ve bahçelere giren suları temizlemek için vatandaşlar seferber oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel