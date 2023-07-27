Doğubayazıt'ta sel sonrası yeni köprüler inşa ediliyor

AĞRI Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel sonrası belediye çalışma başlattı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir süredir etkili olan sağanak yağış ve dolu sele neden oldu. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken bazı evler zarar gördü. İlçede büyük bir felakete dönüşen selin ardından Doğubayazıt Belediyse başkanı Yıldız Acar sele neden olan derelerde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda, uzun yıllar önce yapılan ve amacına hizmet edemeyen köprülerin su taşkınlarına sebep olduğu tespit edilirken, Başkan Acar'ın talimatlarıyla ekipler harekete geçti. Bütün derelerin birleştiği en büyük noktaya yeni bir köprü inşa eden Doğubayazıt belediyesi, dere temizliği ve genişletme çalışmaları da başlattı.