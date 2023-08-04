Doğubayazıt'ta Sel Nedeniyle Kapanan Türkiye-İran Kara Yolu Ulaşıma Açıldı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde sel nedeniyle kapanan Türkiye- İran kara yolu ekiplerin hummalı çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak sele neden oldu. Sel suları, İran sınırına yakın köylerde tarım arazilerini ve bazı evleri su altında bıraktı. Türkiye-İran kara yolu da derelerin taşması sonucu kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgeye sevk edilen ekipler çamuru temizleyerek yolu ulaşıma açtı. Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, yaptığı açıklamada, yolda kalan araçlara kek, su ve meyve suyu dağıttıklarını söyledi. Şahin, "Yarından itibaren sel bölgesine sıcak yemek dağıtımı yapacağız. Doğubayazıt Kaymakamlığı ile birlikte hasar tespiti yaptık. Gerekli yardım ve destekleri sunacağız" dedi.

Öte yandan Ağrı Dağı eteklerindeki bir yerleşim alanında sürücüsüyle birlikte sel sularına kapılan otomobil, traktörle güvenlik bir alana çekildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - AĞRI