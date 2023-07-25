Doğubayazıt'ta Sel Felaketi: İlçe Milli Eğitim Müdürü Köy Okulunu Ziyaret Etti

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gece boyunca devam eden sağanak yağış, sel felaketine neden oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, sel felaketinden etkilenen Karakent köyündeki ilkokul-ortaokulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gece boyunca devam eden sağanak yağış, sel felaketine neden oldu. İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, sel felaketinden etkilenen Karakent köyündeki ilkokul-ortaokulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

İlçeye bağlı birçok köyde dereler taştı, evler, ahırlar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Sel sularından etkilenen köylerden biri de Karakent köyü oldu. Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen, sel felaketinden etkilenen Karakent Köyündeki ilkokul-ortaokulu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Okulun durumu hakkında bilgi alan Kösen, gerekli çalışmaların yapılması için talimat verdi.

Öte yandan Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Kösen ile birlikte ilçede devam eden eğitim yatırımlarını yerinde gördü. Hasankeyf Mahallesi'nde yapımı tamamlanmak üzere olan 24 derslikli lise ve Uluyol Mahallesi'ndeki 4 derslikli anaokulu inşaatlarını gezen Ekinci ve Kösen, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı. - AĞRI