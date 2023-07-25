Doğubayazıt'ta Sağanak Yağış Sel Getirdi

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen sel, Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde su baskınlarına neden oldu. Birçok ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde sağanak yağış sele neden oldu. Selde birçok ev, ahır ve tarım arazisi zarar gördü.

Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sağanak yağış, sonrası meydana gelen sel, Karakent, Cetenli ve Başkent köylerinde su baskınlarına neden oldu. Köylerdeki derelerin taşması sonucu çok sayıda ev ve ahırın yanı sıra tarım arazisi sular altında kaldı. Yağmur sonrası sel yaşanan köylerde DSİ, ekipleri çalışma başlattı.(DHA)