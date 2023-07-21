Doğubayazıt'ta Sağanak Sonrası Evler Su Bastı

AĞRI'nın Doğubayazıt içesinde etkili olan sağanak sonrası Ahmed-i Hani, Abdigör ve Sarıgül mahallerindeki 6 evi su bastı. Kızılay, eşyaları su altında kalan vatandaşlara yemek dağıtırken, AFAD ise hasar tespit çalışmalarına başladı.

AĞRI'nın Doğubayazıt içesinde etkili olan sağanak sonrası Ahmed-i Hani, Abdigör ve Sarıgül mahallerindeki 6 evi su bastı. Kızılay, eşyaları su altında kalan vatandaşlara yemek dağıtırken, AFAD ise hasar tespit çalışmalarına başladı.

Doğubayazıt ilçesinde akşam saatlerinde kısa süreli etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak sonrası ilçede cadde ve sokaklar suyla dolarken, oluşan sel suları Ahmed-i Hani Mahallesi'nde 3, Sarıgül Mahallesi'nde 2 ve Abdigör Mahallesi'nde ise 1 vatandaşın ev ve eşyalarına zarar verdi. Vatandaşlar, evlerine dolan suları temizlemek için büyük çaba gösterdi.

Ev ve eşyaları su altında kalan vatandaşlara Kızılay tarafından sıcak yemek dağıtımı yapıldı. Kızılay Doğubayazıt Şube Başkanı Kemal Şahin, sağanak sonrası yaşanan selden etkilenen vatandaşlar için hazırladıkları yemekleri dağıttıklarını belirterek, vatandaşların evlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini, sıcak yemek dağıtımlarının süreceğini kaydetti.

Öte yandan AFAD da ilçede hasar tespitine başladı. (DHA)